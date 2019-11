Pokemon Spada e Scudo: dove catturare Riolu e come farlo evolvere in Lucario

Continua la nostra caccia ai Pokemon più rari di Pokemon Spada e Scudo! In questa mini-guida vi mostriamo dove trovare e catturare Riolu, e come farlo evolvere in Lucario nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Se volete completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di catturare Riolu e farlo evolvere in Lucario. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove catturare Riolu in Pokemon Spada e Scudo

Riolu può essere incontrato sulla mappa a Berretto del Gigante con una probabilità del 5%, nelle Terre Selvagge, solo quando nevica. Se ancora non l'avete fatto, consultate la nostra guida che vi spiega come cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo. Se durante la vostra partita non sta nevicando, cambiate la data di sistema della vostra Nintendo Switch e impostatela all'1 febbraio 2020. In questo modo nevicherà, e potrete incontrare Riolu a Berretto del Gigante. Dopo averlo incontrato, non vi resta che affrontarlo in combattimento e catturarlo.

Come far evolvere Riolu in Lucario in Pokemon Spada e Scudo

Riolu si evolverà in Lucario solo se avete raggiunto con lui un alto grado di amicizia, e se lo fate salire di livello durante il giorno, similmente a quanto visto per alcune evoluzioni di Eevee in Pokemon Spada e Scudo. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete guardare il video riportato in cima.