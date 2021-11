Pokémon Spada e Scudo, Charizard livello 100 gratis agli allenatori: ecco come ottenerlo

Il mese di novembre si apre con una piacevole sorpresa per gli Allenatori di Galar, che possono festeggiare la conclusione della Pokémon Global Exhibition 2021 con un regalo decisamente speciale.

In omaggio al vincitore della competizione, il nostrano Leonardo Bonanomi, The Pokémon Company ha infatti deciso di regalare ai giocatori di Pokémon Spada e Pokémon Scudo uno speciale Charizard, dalle caratteristiche identiche a quello utilizzato dal campione. Di livello 100, quest'ultimo conta nel proprio arsenale le mosse Heat Wave, Blast Burn, Hurricane e Protect.



La procedura per riscattare il Pocket Monster omaggio è molto semplice, di seguito i singoli passaggi:

Per prima cosa, è ovviamente necessario avviare Pokémon Spada o Pokémon Scudo su Nintendo Switch;

o su Nintendo Switch; Accedendo al menu di gioco, è poi necessario selezionare l'opzione Regalo Misterioso , tramite il comando "Ottieni Regalo Misterioso";

, tramite il comando "Ottieni Regalo Misterioso"; Nello specifico, l'opzione che ci interessa in questo caso è "Ottieni Regalo Misterioso tramite codice/password";

Inserite il codice legato alle competizioni del Pokémon Global Exhibition 2021: GL0BALCHAMP2021 ;

; A questo punto, il potente Charizard di livello 100 è stato riscattato: salvate la partita e godetevi il nuovo ingresso in squadra!

Per restare in tema Pocket Monster, vi ricordiamo che tra le nuove uscite di novembre 2021 su Nintendo Switch figurano Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Il prossimo anno, il 28 gennaio 2022, invece, debutteranno le nuove creature di Leggende Pokémon: Arceus