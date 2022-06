Pokémon Spada e Scudo: il codice per Clefairy Shiny gratis!

Dopo aver scoperto i nuovi Leggendari in arrivo in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli Allenatori possono usufruire di un'iniziativa promossa da The Pokémon Company.

Gli appassionati in possesso di Pokémon Spada o Pokémon Scudo possono infatti riscattare un nuovo omaggio all''interno del gioco. In occasione dello svolgimento dei Campionati Pokémon presso Hong Kong, Singapore, Thailandia e Filippine, è stato infatti reso disponibile uno speciale dono per tutti gli Allenatori di Galar. Tramite la funzione Dono Segreto dei due titoli, i giocatori possono in particolare riscattare un esemplare di Clefairy Shiny.



L'omaggio gratuito è ispirato al Pokémon di tipo Folletto utilizzato lo scorso anno dal vincitore dell'Asian Player Cup. Disponibile a Livello 50, il Clefairy protagonista dell'iniziativa è in grado di eseguire le mosse Protect; Follow Me; Helping Hand e Icy Wind. Di seguito, potete trovate il codice da inserire in-game per ricevere il regalo all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo:

APC2021CHAMP

La distribuzione gratuita del Pocket Monster avrà una durata molto limitata, con conclusione in programma già per la giornata di domani. A partire dalle ore 17:59 di domenica 19 giugno 2022, gli Allenatori non potranno più approfittare dell'iniziativa proposta da The Pokémon Company.



Nel corso dell'ultimo anno, sono stati venduti oltre 35 milioni di giochi della serie Pokémon, a conferma del persistente successo dell'IP giapponese.