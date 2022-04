Pokemon Spada e Scudo: codice Dracovish gratis, ultimo giorno per riscattarlo

In occasione dei Campionati Internazionali Europei di Pokemon, è stato reso disponibile un nuovo codice per Pokemon Spada e Scudo che vi permetterà di ottenere Dracovish gratis, oggi è l'ultimo giorno utile per poter riscattare il codice, valido fino al 25 aprile.

Il codice da utilizzare in Pokemon Spada e Scudo è EU1C2022G1FT, grazie a questo codice otterrete un Dracovish di natura Decisa con abilità Ferromascella e le mosse Branchiomorso, Dragofuria, Frana e Sgranocchio. Come usare il codice? E' semplicissimo:

Avviate Pokemon Spada o Pokemon Scudo

Dal menu principale selezionate Dono Segreto

Selezionate la voce Ricevi Dono Segreto

Selezionate la voce Tramite Codice/Password

A questo punto digitate il codice EU1C2022G1FT, ricordatevi di salvare il gioco per non dover ripetere la procedura e assicurarvi così di conservare il Pokemon per sempre. Una volta completato il processo, avrete accesso a Dracovish in Pokemon Spada o Pokemon Scudo, a seconda della versione utilizzata per riscattare il codice Pokemon.

Pokemon Spada e Scudo hanno venduto quasi 24 milioni di copie risultando tra i giochi Pokemon più amati in assoluto, avendo superato il precedente record di vendite stabilito da Pokemon Oro e Argento (usciti in Giappone nel 1999, in USA nel 2000 e in Europa nel 2001) con oltre 23 milioni di copie distribuite su Game Boy Color.