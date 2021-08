Pokémon Spada e Scudo: codice gratis Duraludon Gigamax da GSZ, senza obbligo di acquisto

Per celebrare il lancio italiano di Spada e Scudo - Evoluzioni Eteree, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon, GameStopZing ha lanciato una nuova iniziativa dedicata a tutti i possessori dei videogiochi Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch.

Fino al 27 settembre 2021, GameStopZing offre dei codici speciali che permettono di affrontare e sconfiggere Duraludon Gigamax in Pokémon Spada o in Pokémon Scudo per avere la possibilità di catturarlo. Il codice speciale permette di ricevere un Dynacristallo, ma la disponibilità è limitata. Per riceverlo non è necessario fare acquisti, è sufficiente richiederlo alla cassa oppure compilare questo form sul sito di GameStopZing.

Prima di inoltrare la richiesta, è consigliabile verificare all'interno dell'area personale sul sito che l'indirizzo e-mail sia corretto, che l'account di GameStopZing sia attivo e che siano stati selezionati tutti i consensi all'interno della sezione "Privacy". È inoltre obbligatorio essere iscritti al programma GSZ+ (di qualsiasi livello). Verrà erogato un solo codice a persona, il quale può essere riscattato fino al 31 dicembre 2021.

Come usare il codice e ottenere il Dynacristallo

Avvia Pokemon Spada e Pokemon Scudo; Apri il menù principale con il pulsante X e seleziona Dono Segreto; Seleziona Ricevi un dono segreto; Seleziona Tramite codice seriale/password per collegarti a internet; Inserisci il codice; Attendi mentre avviene il trasferimento del dono; Assicurati di salvare il gioco.

Con questo Dynacristallo è possibile sbloccare uno speciale Raid Dynamax nel gioco e sfidare Duraludon Gigamax. È possibile affrontare il Raid Dynamax tutte le volte che si vuole finché non si vince o fino alla mezzanotte del giorno in cui è stato usato il Dynacristallo.