Pokèmon Spada e Scudo: un codice permette di ottenere gratis Amoonguss Cromatico

Arriva un'altra interessante promozione a tempo per tutti i possessori di Pokèmon Spada e Scudo su Nintendo Switch, i quali possono riscattare in maniera del tutto gratuita un utile esemplare di Amoonguss in versione Cromatica.

La versione classica di questa creatura presenta una colorazione bianca e rossa, invece quello distribuito tramite l'iniziativa di cui vi stiamo parlando alterna al colore bianco dei dettagli blu. Per aggiungere il Pokémon alla vostra collezione non dovete far altro che immettere il seguente codice all'interno del menu di gioco dedicato ai Doni Segreti: TRA1NERSCUP.

Per chi non lo sapesse, l'esemplare di Amoonguss Shiny dato in regalo è basato su quello utilizzato da Baik Jongyoon, ai Campionati Mondiali del 2019. Tra le caratteristiche del mostriciattolo segnaliamo che è di livello 50, ha ottimi IV e conosce le mosse Pulifumo, Spora, Protezione e Polverabbia.

Va precisato che la promozione ha una durata limitata e resterà attiva solo fino alle ore 16:59 italiane di domani, lunedì 10 agosto 2020. Se siete quindi interessati ad approfittare di questo dono vi suggeriamo di correre ad inserire il codice prima che sia troppo tardi.

