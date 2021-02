Pokemon Spada e Scudo: il codice per Toxtricity Cromatico gratis da GameStopZing

In occasione del lancio del gioco di carte collezionabili Pokemon Destino Splendente, The Pokemon Company e GameStopZing danno il via ad una nuova distribuzione di Pokemon: da oggi e fino al 19 marzo è possibile ottenere un codice per sbloccare Toxtricity Cromatico in Pokemon Spada e Scudo, senza nessun obbligo di acquisto.

Tutto quello che dovrete fare è inserire un indirizzo email valido e funzionante nel form sul sito di GameStopZing, entro sette giorni riceverete il codice tramite posta elettronica.

Codice per Toxtricity Cromatico

Compilare il form inserendo lo stesso indirizzo email utilizzato per registrare l'account GameStopZing

Entro 7 giorni riceverete il codice all'indirizzo indicato

Avviate Pokemon Spada/Scudo ed utilizzate il codice ricevuto per ottenere Toxtricity Cromatico

GameStopZing ricorda che "Per aderire all'iniziativa è necessario essere iscritti al programma GSZ+ ed aver prestato consenso marketing. Solo così potremmo ricontattarti. L'indirizzo email del tuo account GSZ+ deve essere lo stesso che andrai ad inserire nello spazio qui sopra altrimenti non ci sarà possibile ricontattarti."

Dopo aver compilato il modulo in ogni parte dovrete spuntare la casella relativa al trattamento dei dati personali e inviare la richiesta, fatto questo tenete d'occhio la vostra casella email, il codice per scaricare gratis Toxtricity Cromatico su Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch vi verrà inviato entro una settimana dalla richiesta.