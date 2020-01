Pokemon Spada e Scudo: tutti i codici dei Doni Segreti

I Doni Segreti sono disponibili per tutti i giocatori di Pokemon Spada e Scudo, e possono essere riscattati entro una certa data di scadenza inserendo i relativi codici. In questa mini-guida elencheremo tutti i codici dei Doni Segreti attualmente disponibili nei due giochi per Switch.

Ogni Dono Segreto include diversi oggetti e bonus da usare nel gioco, come Punti Lotta o Pokeball speciali, queste ultime molto utili per completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo. Di seguito elenchiamo tutti i codici attualmente disponibili, indicando per ciascuno di essi il contenuto del Dono Segreto e la data di scadenza entro la quale è possibile riscattarlo.

Tutti i codici dei Doni Segreti attualmente disponibili Pokemon Spada e Scudo

K0UN-1NMA-SC0T : Rapid Ball, Luna Ball, Level Ball - entro il 15 gennaio 2020

: Rapid Ball, Luna Ball, Level Ball - entro il 15 gennaio 2020 1YAH-AYA : Peso Ball, Esca Ball, UC Ball - entro il 15 gennaio 2020

: Peso Ball, Esca Ball, UC Ball - entro il 15 gennaio 2020 0KUG-AFUK-A1B0-RU : Love Ball, Friend Ball, Dream Ball - entro il 15 gennaio 2020

: Love Ball, Friend Ball, Dream Ball - entro il 15 gennaio 2020 PRES-ENT : 10 Chic Ball - entro il 30 gennaio 2020

: 10 Chic Ball - entro il 30 gennaio 2020 0T0S-H1DA-MA : 10 Sub Ball - entro il 30 gennaio 2020

: 10 Sub Ball - entro il 30 gennaio 2020 G1GA-NTAM-AX : 20 Punti Lotta - entro il 30 gennaio 2020

: 20 Punti Lotta - entro il 30 gennaio 2020 KAMP-FTEA-M: 20 Punti Lotta - entro il 28 febbraio 2020

Come riscattare i codici dei Doni Segreti in Pokemon Spada e Scudo

Riscattare i codici dei Doni Segreti in Pokemon Spada e Scudo è molto semplice. Vi basta premere il tasto X per aprire il menu, selezionare "Dono Segreto", poi selezionare "Ottieni Dono Segreto" e dopo ancora "Ottieni con Codice/Password". A questo punto non vi resta che inserire uno dei codici elencati sopra per ottenere il relativo Dono Segreto.

Come procede la vostra avventura nella regione di Galar? Siete già riusciti a catturare i Pokemon Leggendari di Spada e Scudo?