Pokemon Spada e Scudo: codici gratis per G Flapple e G Appletun da GSZ, come richiederli

GameStopZing regala un nuovo codice per Pokemon Spada e Scudo: solamente per un periodo limitato sarà possibile richiedere il codice per scaricare gratis G Flapple e G Appletun in versione Gigamax.

Dal 19 marzo al 19 aprile tutti i giocatori di Pokemon Spada e Scudo potranno richiedere gratis il codice per G Flapple e G Appletun, vi basterà compilare il modulo che trovate in questa pagina del sito di GameStopZing cliccando sul pulsante giallo clicca qui per richiedere il codice.

Prima di inviare la richiesta assicuratevi che i dati del vostro profilo sul sito di GSZ siano corretti, tutto quello che dovrete fare è effettuare il login sul sito di GameStopZing e andare nella vostra area personale, a questo punto controllate che l'indirizzo email utilizzato in fase di registrazione sia ancora valido e funzionante e che i consensi nella scheda privacy siano tutti spuntati e attivi.

Solamente i membri GSZ+ (qualsiasi livello) con il consenso attivo per ricevere comunicazioni di marketing potranno ricevere il codice gratis. Potete registravi sul sito di GameStopZing in pochi minuti inserendo i vostri dati e un indirizzo email valido. Il codice arriverà dopo il 23 aprile e potrà essere riscattato entro il 30 luglio.



Lo sapevate? Da GameStopZing trovate il raccoglitore Carte Pokemon Jumbo in preordine con una esclusiva carta Pikachu gigante inclusa.