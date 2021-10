Pokemon Spada e Scudo: codici gratis per Zamazenta Cromatico o Zacian Cromatico

Dal 22 ottobre al 18 novembre GameStop regala i codici per ottenere Zamazenta Cromatico o Zacian Cromatico gratis in Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. Codice garantito per tutti senza obbligo di acquisto.

Tutto quello che dovete fare è cliccare qui per richiedere il codice, prima però assicuratevi che l'account GameStop sia attivo effettuando il login e ricordatevi di abilitare i consensi alla ricezione di email e comunicazioni da parte dell'azienda nella scheda Privacy del proprio profilo. Questo passaggio è fondamentale altrimenti non riceverete il codice per Pokemon Spada e Scudo. Se non siete registrati potete registrarvi dal sito di GameStop.

Verrà erogato un solo codice per gioco (due codici per chi possiede sia Pokemon Spada che Pokemon Scudo), riceverete il codice via email entro dieci giorni dalla richiesta, ricordatevi di utilizzarlo entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Come fare? E' semplicissimo:

Avviate Pokemon Spada o Pokemon Scudo Aprite il menù principale con il pulsante X e seleziona Dono Segreto Selezionate Ricevi dono segreto Selezionate Tramite codice seriale/password Inserire il codice Salvare la partita I Pokemon appariranno nella tua squadra o nei Box Pokemon.

Da GameStop trovate in vendita anche il nuovo set Carte Pokemon Spada e Scudo Evoluzioni Eteree oltre al raccoglitore delle carte Pokemon Jumbo con carta gigante di Pikachu in regalo.