Pokemon Spada e Scudo: codici per Sandaconda Gigamax gratis da GSZ, ecco come ottenerlo

Dal 18 giugno sarà disponibile il nuovo set espansione Regno Glaciale per il gioco di carte Pokemon, per l'occasione GameStopZing inizierà la distribuzione del Dynacristallo per accedere al raid di Sandaconda Gigamax in Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch.

I codici verranno distribuiti esclusivamente dalla catena GameStopZing (online e nei negozi) a partire dal 18 giugno e fino al 18 luglio, come sempre senza nessun obbligo di acquisto e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Presto sarà online pagina per richiedere il codice, condizione unica è quella di essere registrati sul sito di GameStopZing e attivare i consensi per la ricezione di email da parte di GameStopZing. Si tratta di una verifica importante da effettuare, assicuratevi che il vostro account GSZ+ sia abilitato a ricevere comunicazioni tramite posta elettronica, in caso contrario non potrete ottenere il codice per Sandaconda Gigamax. Segui le istruzioni nel video qui sotto per essere certi di aver attivato i consensi legati al marketing e alle comunicazioni sul tuo profilo GSZ.

La distribuzione dei codici inizierà il 18 giugno, i codici verranno inviati via email nel giro di breve tempo e saranno utilizzabili entro il 31 ottobre 2021 tramite la funzione Dono Segreto presente nel menu principale di Pokemon Spada e Scudo.