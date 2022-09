Pokémon Spada e Scudo: nuovi codici per sbloccare gratis Dragonite e Gengar di Ash

A distanza di pochi giorni dall'ultima presentazione di Pokémon Scarlatto e Violetto ai mondiali di Londra, Nintendo ha distribuito nuovi codici utili per ottenere le esclusive versioni di Ash di Gengar e Dragonite all'interno di Pokémon Spada e Scudo.

Si tratta di due versioni speciali delle due creature già presenti in Pokémon Spada e Scudo, le quali presentano una serie di peculiarità che faranno molto piacere agli allenatori di tutto il mondo. Il nuovo Gengar viene distribuito al livello 80 e con le seguenti mosse già apprese: Shadow Ball, Sludge Bomb, Dazzling Gleam e Will-o-wisp. In aggiunta, Gengar di Ash conosce anche Cursed Body ed è perfettamente in grado di assumere la forma Gigantamax. Per quello che riguarda il Dragonite di Ash, invece, il livello di partenza è sempre 80 ma le mosse apprese sono Dragon Claw, Draco Meteor, Hurricane e Dragon Dance,senza contare la presenza dell'abilità Inner Focus.

Ecco di seguito i passaggi da seguire per ottenere i due Pokémon:

Avviate il gioco con la console Nintendo Switch correttamente connessa ad internet

Accedete al menu e selezionate l'opzione "Dono Segreto" e poi cliccate su "Ricevi un Dono Segreto" e "Tramite codice seriale"

Inserite il codice relativo al Pokémon che volete riscattare e selezionate la ricompensa per aggiungerla alla collezione

Al termine dell'apertuta del regalo, salvate il gioco per non perdere i Pokémon riscattati

Questi sono invece i codici da immettere nella schermata delle ricompense per ricevere Gengar e Dragonite:

UM1N0KESH1N - Ricompensa: Dragonite di Ash

GENNGER0GE94 - Ricompensa: Gengar di Ash

Va precisato che la validità dei codici è limitata e i giocatori del titolo Nintendo Switch avranno tempo fino al prossimo 8 settembre 2022 per ottenere Dragonite di Ash e al 15 settembre 2022 per riscattare Gengar di Ash.