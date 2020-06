Pokémon Spada e Scudo: come accedere al DLC Isola Solitaria dell'Armatura

L'Isola Solitaria dell'Armatura, il primo contenuto aggiuntivo del Pass Espansioni di Pokémon Spada e Scudo, è finalmente disponibile e chiunque abbia effettuato l'acquisto del DLC può immergersi nella nuova area a catturare le nuove creature. Ma come si fa ad avviare l'espansione?

Per poter accedere all'Isola Solitaria dell'Armatura non è fondamentale aver concluso l'intera storia di Pokémon Spada e Scudo e l'unico requisito per poter giocare il DLC consiste nell'aver sbloccato l'accesso alle Terre Selvagge. Questo significa che basta completare la prima parte del gioco per poter iniziare ad esplorare queste aree della regione di Galar e, dopo averla visitata almeno una volta, potrete partire verso la nuova isola. Per iniziare il viaggio dovete recarvi alla stazione dei treni, per la precisione presso la biglietteria: noterete un uomo vestito di verde. Parlate con questo NPC che vi permetterà di utilizzare il pass per viaggiare verso l'Isola dell'Armatura e dare il via all'espansione.

Va ovviamente precisato che per accedere ai contenuti in questione bisogna aver prima acquistato il Pass Espansioni e poi aver aggiornato il titolo all'ultima versione disponibile.

