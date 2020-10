Pokémon Spada e Scudo: come avviare il DLC Le Terre Innevate della Corona

A quasi un anno dal lancio di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch, è finalmente disponibile il secondo DLC del gioco, chiamato Le Terre Innevate della Corona.

Come noto il Pass Stagionale include anche il contenuto L'Isola Solitaria dell'Armatura, pubblicato lo scorso mese di giugno, i due DLC non sono in vendita singolarmente. Se avete acquistato il Season pass potrete accedere a Le Terre Innevate della Corona seguendo questi semplici passaggi:

Aggiornate Pokemon Spada e Scudo alla versione 1.3.0

Avviate il gioco

Recatevi a Landa Corona tramite il Volotaxi disponibile all'avvio del gioco

A questo punto potrete iniziare ad esplorare la nuova area e scoprire i nuovi Pokemon de Le Terre Innevate della Corona. Ricordateci come detto dialtrimenti non sarà possibile avviare i contenuti del DLC. Sulle nostre pagine potete trovare tutte le novità sull'espansione Le Terre Innevate della Corona , il nuovo DLC è disponibile da venerdì 23 ottobre e pieno di Pokemon Leggendari