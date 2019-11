Pokemon Spada e Scudo: come cambiare il meteo e quali Pokemon sono potenziati dal clima

Come visto negli ultimi capitoli della serie, anche in Pokemon Spada e Scudo il clima del mondo di gioco può influenzare le varie tipologie di Pokemon, rendendoli più potenti o più propensi ad apparire allo stato selvatico. In questa guida vi spieghiamo come cambiare il meteo nei dei due giochi.

Di seguito elenchiamo tutte le tipologie di Pokemon presenti in Pokemon Spada e Scudo, specificando quale condizione climatica influenza i vari Pokemon di ogni tipo. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare un'occhiata al Pokedex completo di Spada e Scudo, con tutte le 400 creature presenti nella regione di Galar.

Meteo preferito da ogni tipologia di Pokemon

Coleottero: pioggia

Buio: nebbia

Drago: pioggia o temporale

Elettrico: pioggia o temporale

Folletto: nuvoloso

Lotta: nuvoloso

Fuoco: soleggiato

Volante: sereno

Spettro: nebbia, oppure dalle 20:00 alle 06:00

Erba: sereno

Terra: soleggiato, tempesta di sabbia

Ghiaccio: neve o grandine

Normale: sereno

Veleno: nuvoloso

Psico: nebbia

Roccia: soleggiato o tempesta di sabbia

Acciaio: neve o grandine

Acqua: pioggia o temporale

Come il meteo influenza i Pokemon in combattimento

Quando combattete con i vostri Pokemon, fate sempre attenzione al clima presente nel mondo di gioco, perché un meteo favorevole consente alle vostre creature di infliggere più danni. Se il meteo è nuvoloso, per esempio, i vostri Pokemon di tipo Folletto, Veleno o Lotta si troveranno a proprio agio con il loro clima ideale, e saranno in grado di infliggere più danni del solito.

Come cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo

In Pokemon Spada e Scudo le condizioni climatiche vengono determinate in base alla data e all'ora di sistema. Questo significa che potete cambiare il meteo nei due giochi modificando la data e l'ora di sistema sulla vostra Nintendo Switch.

Se avete bisogno di modificare il meteo, dunque, vi consigliamo di salvare la partita, tornare alla schermata Home della console e modificare data e ora. Ricaricate l'ultimo salvataggio e vedete se il meteo è cambiato come desideravate: in caso contrario, potete sempre ripetere l'operazione di prima fino a quando non ottenete le condizioni atmosferiche sperate.

Come procede la vostra avventura nella regione di Galar? Per affrontarla al meglio, non dimenticate di consultare la nostra guida introduttiva di Pokemon Spada e Scudo, dove troverete diversi consigli utili per diventare allenatori provetti.