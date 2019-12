Pokemon Spada e Scudo: come catturare Corsola e farlo evolvere in Cursola

Dopo avervi spiegato come catturare Duraludon, in questa mini-guida di Pokemon Spada e Scudo vi spieghiamo dove catturare Corsola, e come farlo evolvere in Cursola nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

A che punto siete con il completamento del Pokedex di Pokemon Spada e Scudo? Se ancora non siete riusciti a catturare Corsola e a farlo evolvere in Cursola, di seguito vi spieghiamo come rimediare.

Dove e come catturare Corsola in Pokemon Spada e Scudo

Corsola può essere catturato a Specchio del Gigante, nelle Terre Selvagge di Galar. Esiste il 5% di possibilità di incontrarlo allo stato selvatico, a patto che il clima sia nuvoloso. Se durante la vostra sessione di gioco il clima non è nuvoloso, potete cambiare il meteo impostando la data della vostra Nintendo Switch all'1 marzo 2020. In questo modo il clima diventerà nuvoloso, e avrete l'opportunità di incontrare Corsola allo stato selvatico a Specchio del Gigante: il Pokemon sarà visibile sulla mappa, quindi non vi resta che esplorare l'area fino a quando non lo incontrate, avvicinarvi ad esso per affrontarlo in combattimento e infine catturarlo.

Come far evolvere Corsola in Cursola in Pokemon Spada e Scudo

Corsola si evolverà in Cursola una volta che avrà raggiunto il livello 38. Se avete catturato un esemplare di Cursola di livello pari o superiore a 38, per farlo evolvere in Cursola vi basterà farlo salire di un solo livello.

Ricordiamo che alcuni Pokemon di Galar si evolvono solo in modi particolari. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere le due forme di Toxtriciity.