Pokemon Spada e Scudo: come catturare Deino e farlo evolvere in Hydreigon

Deino è una delle creature esclusive di Pokemon Spada, e si presenta come uno dei Pokemon più rari da trovare. In questa mini-guida vi spieghiamo come catturarlo e come farlo evolvere in Hydreigon in Pokemon Spada e Scudo.

Per catturare Deino in Pokemon Spada basta seguire le stesse indicazioni che vi abbiamo dato per catturare Goomy in Pokemon Scudo. Deino infatti è la controparte esclusiva di Goomy in Pokemon Spada, e potrete catturarlo solo in questa versione del gioco.

Dove e come catturare Deino in Pokemon Spada

Come Goomy, Deino può essere incontrato casualmente nell'erba alta (quindi tramite incontro casuale con punto esclamativo) a Lago Dragofuria, con il 2% di possibilità di avvistarlo, a patto però che il clima sia piovoso. Se durante la vostra sessione di gioco non sta piovendo, potete cambiare il meteo in piovoso impostando la data di sistema della vostra Nintendo Switch all'1 ottobre 2020.

Una volta fatto, non vi resta che cercare Deino tra gli incontri casuali nell'erba alta a Lago Dragofuria, e infine affrontarlo in combattimento e catturarlo.

Ribadiamo che Deino è una creatura esclusiva di Pokemon Spada, motivo per cui potrete incontrarlo e catturarlo solo in questa versione del gioco. Se siete in possesso di Pokemon Scudo, dunque, l'unico modo di ottenere Deino è quello di riceverlo tramite scambio con un altro allenatore in possesso di Pokemon Spada.

Come far evolvere Deino in Hydreigon

Deino si evolverà in Zweilous una volta raggiunto il livello 50, e infine si evolverà in Hydreigon una volta raggiunto il livello 64, proprio come mostrato nel video proposto in cima.

Come procede la vostra avventura nella regione di Galar? A che punto siete con il completamento del Pokedex di Pokemon Spada e Scudo?