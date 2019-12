Pokemon Spada e Scudo: dove e come catturare Dhelmise facilmente

Dhelmise è una delle creature più rare di Pokemon Spade e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo e come catturarlo facilmente nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, sarete sicuramente interessati a catturare Dhelmise. Di seguito vi spieghiamo dove trovarlo, indicandovi il metodo migliore per incontrarlo più facilmente.

Dove e come catturare Dhelmise in Pokemon Spada e Scudo

Dhelmise può apparire allo stato selvatico lungo il Percorso 9, come incontro visibile sull'erba alta, con l'1% di probabilità. Una percentuale piuttosto rara, che rende Dhelmise un Pokemon molto raro da trovare.

Per fortuna è possibile usare un trucchetto che consente di aumentare rapidamente le chance di incontrare Dhelmise. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, questo metodo consiste nell'usare continuamente il viaggio rapido per arrivare al Percorso 9, in modo da far spuntare nuovi Pokemon sull'erba alta. Usate questa procedura fino a incontrare Dhelmise. Dopo averlo incontrato, non vi resta che affrontarlo in combattimento e catturarlo per aggiungerlo alla vostra collezione.

Voi siete riusciti a catturare Dhelmise? Fatecelo sapere nei commenti. Parlando delle creature più rare e bizzarre presenti in Pokemon Spada e Scudo, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come catturare Rotom e ottenere tutte le forme.