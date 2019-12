Pokemon Spada e Scudo: dove e come catturare Duraludon

Dopo avervi mostrato dove catturare Eiscue e Stonjourner, in questa mini-guida di Pokemon Spada e Scudo vi spieghiamo come catturare Duraludon, una delle creature più rare dei nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, sicuramente vi sarete chiesti dove è possibile incontrare e catturare Duraludon, una delle creature più rare di Galar. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove e come catturare Duraludon in Pokemon Spada e Scudo

Duraludon può essere incontrato lungo il Percorso 10. In quest'area avrete l'1% di possibilità di incontrarlo direttamente sulla mappa, mentre si muove sull'erba alta. Data la sua stazza, sarà facile riconoscerlo: non lasciatevi sfuggire l'occasione di catturarlo non appena lo vedete.

In alternativa, se volete aumentare leggermente le vostre chance di incontrarlo e catturarlo, segnaliamo che Duraludon può essere incontrato casualmente nell'erba alta a Lago Dragofuria (location in cui potete catturare Ditto), con il 2% di possibilità, a patto che ci sia in corso una tempesta di neve. Per fortuna è possibile cambiare il meteo in Pokemon Spada e Scudo cambiando la data di sistema della vostra Nintendo Switch. Potrete cambiare il meteo in tempesta di neve dopo la prima metà dell'avventura, impostando la data della vostra console all'1 febbraio 2020.