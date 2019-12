Pokemon Spada e Scudo: come catturare Eiscue e Stonjourner

Dopo avervi spiegato dove catturare Drampa e Turtonator, in questa mini-guida di Pokemon Spada e Scudo vi spieghiamo dove trovare e come ottenere Eiscue e Stonjourner, due dei Pokemon più rari dei nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Eiscue e Stonjourner sono due delle creature esclusive di Pokemon Spada e Scudo. Questo significa che potrete catturare ciascuno dei due in una specifica versione del gioco, e ottenere l'altro solo tramite scambio. Vediamo come fare per ottenerli.

Come catturare Eiscue in Pokemon Spada e Scudo

Eiscue è un Pokemon esclusivo di Pokemon Spada, motivo per cui può essere catturato solo in questa versione del gioco. Potete incontrarlo casualmente nell'erba alta (incontro casuale con il punto esclamativo) lungo il Percorso 10, in qualsiasi condizione climatica, con il 2% di possibilità. Per migliorare le vostre chance di catturarlo, vi consigliamo di cercarlo nell'erba alta al Lago Dragofuria: impostando il meteo su tempesta di neve (potete farlo cambiando la data della console all'1 febbraio 2020), avrete il 5% di possibilità di incontrarlo.

Come catturare Stonjourner in Pokemon Spada e Scudo

Stonjourner può essere incontrato solo in Pokemon Scudo, seguendo le stesse indicazioni di Eiscue, con la differenza che avrete bisogno di condizioni climatiche diverse. Apparirà con il 2% di possibilità nell'erba alta lungo il Percorso 10, a prescindere dal meteo, e potrete aumentare le chance di incontrarlo al 5% a Lago Dragofuria, a patto di impostare il meteo su tempesta di sabbia (vi basterà cambiare la data all'1 aprile 2020).