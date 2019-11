Pokemon Spada e Scudo: come catturare tutti i Pokemon Leggendari

In Pokemon Spada e Scudo sono presenti quattro Pokemon Leggendari: Eternatus, Zacian e Zamazenta, tra quelli di nuova generazione, e il vecchio Mew risalente ai primi capitoli della serie ambientati nella regione di Kanto. In questa mini-guida vi spieghiamo come catturarli e ottenerli tutti.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, non potete lasciarvi sfuggire l'occasione di ottenere tutti i Pokemon Leggendari presenti nei due nuovi capitoli della serie per Nintendo Switch. Vediamo come catturarli nel corso dell'avventura.

Come catturare Eternatus in Pokemon Spada e Scudo

Eternatus verrà catturato automaticamente nelle fasi avanzate della storia, durante una Battaglia Raid. Dopo averlo sconfitto, il vostro personaggio lancerà una Poke Ball che garantirà la cattura della creatura leggendaria. Durante la lotta verrete aiutati dai vostri amici, motivo per cui non sarà complicato battere Eternatus.

Come catturare Zacian e Zamazenta in Pokemon Spada e Scudo

Presenti nelle rispettive copertine dei due giochi, Zacian è esclusivo di Pokemon Spada, mentre Zamazenta può essere catturato solo in Pokemon Scudo. Nel corso dell'avventura incontrerete i due cani Leggendari in diverse occasioni, ma potrete catturarli solo nel post-game, dopo aver completato la storia principale diventando Campioni.

Una volta sconfitto Dandel, tornate al Bosco Assopito dove avete trovato la spada e lo scudo che evocano Zacian e Zamazenta. Qui troverete Hop pronto a sfidarvi per l'ennesima volta. Dopo lo scontro dovrete affrontare uno dei due fratelli che affermano di essere di discendenza reale: vincete la battaglia per riavere indietro la spada o lo scudo.

Nel frattempo Hop avrà perso contro l'altro fratello, e voi vi vedrete impegnati a inseguirli mentre affrontate una serie di Pokemon Dynamaxizzati. Dopo aver sconfitto nuovamente uno dei due fratelli nella stessa zona in cui avete affrontato il presidente Rose, prenderete l'ascensore che vi condurrà allo scontro con Zacian e Zamazenta, in base alla versione del gioco in vostro possesso.

Badate bene che durante il primo combattimento Zacian e Zamazenta non sono catturabili. Solo dopo averli sconfitti una prima volta, nel combattimento successivo potrete finalmente catturarli. Dato che sarà molto difficile riuscire nell'intento, vi consigliamo caldamente di usare la Master Ball che avete ottenuto dopo essere diventati Campioni di Galar. Questa Poke Ball garantisce una cattura sicura del Pokemon, motivo per cui vi consigliamo di sfruttarla con Zacian o Zamazenta che sono le creature più difficili da catturare.

Come ottenere Mew in Pokemon Spada e Scudo

Mew è presente in Pokemon Spada e Scudo, ma può essere ottenuto solo in un modo: usando una Poke Ball Plus che in precedenza non ha contenuti altri esemplari di Mew. Per capire come fare, potete consultare la nostra guida che vi spiega come trasferire Mew in Pokemon Spada e Scudo.