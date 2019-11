Pokémon Spada e Scudo: come catturare i Pokémon Shiny di Galar

Da sempre, una delle attività preferite di tutti gli allenatori è andare a caccia di Pokémon cromatici (shiny), ovvero delle varianti rare caratterizzate da colori differenti da quelli normali per la specie di appartenenza. La frequenza con cui appaiono è da sempre molto bassa, e i nuovi Pokémon Spada e Scudo non fanno certo eccezione in tal senso.

Nella nuova coppia di giochi, in ogni caso, è possibile aumentare le possibilità d'imbattersi in un Pokémon Shiny facendo affidamento su due regole ben precise:

Le probabilità d'incontrare un Pokémon shiny crescono all'aumentare del numero di Pokémon della stessa specie sconfitti;

Le probabilità d'incontrare un Pokémon shiny crescono all'aumentare del numero di Pokémon della stessa specie sconfitti in successione;

Ad esempio, se state cercando uno Yamper Shiny, le probabilità di incontrarlo crescono all'aumentare del numero di Yamper sconfitti in battaglia. Le probabilità aumentano ancora di più se gli Yamper vengono sconfitti in successione, uno dietro l'altro (combattere contro un Pokémon di un'altra specie "rompe" la catena azzerando il contatore). Queste regole, fondamentalmente, sono le stesse di sempre: questa volta, però, possono essere sfruttate al meglio, poiché nelle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo i Pokémon selvatici sono ben visibili. In sostanza, potete decidere contro chi combattere per aumentare la conta dei Pokémon di una stessa specie sconfitti e la catena attiva. Stando alle testimonianze reperibili in rete, sfruttando questo metodo i giocatori hanno incrementato le probabilità di incontrare Pokémon Shiny. Non aspettatevi d'incontrarne a bizzeffe, però! L'incontro con un mostro cromatico resta ugualmente un evento raro ed eccezionale!