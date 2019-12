Pokemon Spada e Scudo: come catturare Rotom e ottenere tutte le forme

Rotom è una delle creature più rare di Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove catturarlo nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch, e come farlo trasformare in tutte le sue forme grazie al Catalogo Rotom.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, sicuramente non vorrete lasciarvi sfuggire l'occasione di catturare Rotom e ottenere tutte le sue forme. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove catturare Rotom in Pokemon Spada e Scudo

Rotom può apparire allo stato selvatico a Lago Dragofuria, con il 2% di possibilità, a patto che il clima sia piovoso o con tempesta di fulmini. Se durante la vostra sessione di gioco non è presente nessuna di queste due condizioni meteorologiche, potete impostarle manualmente cambiando la data di sistema della vostra Nintendo Switch. Impostate la data all'1 ottobre 2020 per far apparire la pioggia, o all'1 novembre 2020 per far apparire la tempesta di fulmini.

Trovandovi a Lago Dragofuria in condizioni di pioggia o tempesta di fulmini, avrete il 2% di possibilità di avvistare Rotom nell'erba alta. A quel punto non vi resta che catturarlo.

Come ottenere tutte le forme di Rotom in Pokemon Spada e Scudo

Rotom può assumere in tutto 6 forme in Pokemon Spada e Scudo. In che modo? Tutto quello di cui avete bisogno è il Catalogo Rotom, strumento che potete procurarvi a Goalwick. Come mostrato nel video riportato in cima (a partire dal minuto 2:15), dal Centro Pokemon di Goalwick prendete la strada a destra, entrate nella penultima casa poco prima del ponte e parlate con l'allenatore per sfidarlo in combattimento.

Dopo aver vinto il combattimento riceverete in ricompensa il Catalogo Rotom, oggetto che potrete usare in qualsiasi momento per cambiare la forma del vostro Rotom. Per farlo vi basta aprire la borsa, andare nella sezione "Strumenti base" e usare il Catalogo sul vostro Rotom. Ogni forma di Rotom è associata a un determinato elettrodomestico, e ogni forma può vantare un'abilità esclusiva secondo il seguente schema:

Lampadina: Rotom (Elettro/Spettro), abilità Tuonoshock

Forno a microonde: Rotom Calore (Elettro/Fuoco), abilità Vampata

Lavatrice: Rotom Lavaggio (Elettro/Acqua), abilità Idropompa

Frigorifero: Rotom Gelo (Elettro/Ghiaccio), abilità Bora

Ventilatore: Rotom Vortice (Elettro/Volante), abilità Eterelama

Falciatrice: Rotom Taglio (Elettro/Erba), abilità Verdebufera

Siete riusciti a catturare Rotom e a ottenere tutte le sue forme? Fatecelo sapere nei commenti. Se invece avete bisogno di aiuto per far evolvere i Pokemon di Galar che richiedono metodo particolari, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come far evolvere Snom in Frosmoth.