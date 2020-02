Pokemon Spada e Scudo: come catturare Toxtricity Gigamax forma Melodia e Basso

Fino a domenica 8 marzo la forma Gigamax di Toxtricity sarà disponibile in Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch. In questa mini-guida vi spieghiamo come catturarla nelle forme Melodia e Basso.

Ricordiamo che la forma Gigamax di Toxtricity potrà essere incontrata in Pokemon Spada e Scudo dalle 00:00 italiane del 7 febbraio alle 23:59 di domenica 8 marzo. Se siete interessati a catturarla, dunque, assicuratevi di farlo entro questa finestra temporale.

Dove e come incontrare la forma Gigamax di Toxtricity

Per affrontare Toxtricity in un Raid Dynamax dovrete prima ricevere l'ultimo bollettino delle Terre Selvagge.

Lo riceverete connettendo il vostro Nintendo Switch alla rete. In alternativa, potete scaricare manualmente i dati più recenti in qualsiasi momento premendo il pulsante X per aprire il menu principale, scegliendo "Dono Segreto" e poi "Ricevi il bollettino delle Terre Selvagge".

Dopodiché, non vi resta che mettervi alla ricerca della forma Gigamax di Toxtricity visitando le tane disseminate nelle Terre Selvagge. Potrete incontrare Toxtricity Forma Melodia in Pokemon Spada e Toxtricity Forma Basso in Pokemon Scudo. Se volete sfidare un Toxtricity nella forma che non è possibile incontrare nella vostra versione del gioco, provate a partecipare a un Raid Dynamax attivato da un amico che possiede l'altra versione del gioco.

Con l'occasione ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come far evolvere Toxel nelle due forme di Toxtricity.