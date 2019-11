Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Applin in Flapple o Appletun

Dopo avervi spiegato come far evolvere Yamask in Runerigus, in questa mini-guida di Pokemon Spada e Scudo vi mostriamo come far evolvere Applin in Flapple o in Appletun nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Di seguito vi spieghiamo come catturare Applin, e come farlo evolvere in Flapple o in Appletun in base alla versione di Pokemon Spada e Scudo in vostro possesso.

Dove catturare Applin in Pokemon Spada e Scudo

Prima di tutto dovrete procurarvi un esemplare di Applin. Se ancora non l'avete fatto, il Pokemon a forma di mela può essere incontrato nell'erba alta lungo il Percorso 5, nei pressi della Pensione Pokemon. Girate nell'erba alta fino a quando non incontrerete un Applin allo stato selvatico, e assicuratevi di catturarlo.

Come far evolvere Applin in Flapple o Appletun

Dopo esservi procurati un esemplare di Applin volate ad Hammerlocke, la città al centro di Galar. Raggiungete l'estremità sinistra della città a bordo della vostra Bici, fino a quando non incontrate il ragazzo con la giacca rossa che potete vedere nell'immagine riportata in basso. Parlate con lui, e rispondete negativamente alla sua prima domanda (vi chiederà se avete sentito l'ultima voce di corridoio). Dopodiché vi chiederà un Applin: dategli il vostro! Seguiranno alcuni dialoghi che non vi anticipiamo, e alla fine riceverete indietro il vostro Applin insieme a un oggetto: un Aspopomo (in Pokemon Spada) o un Dolcepomo (in Pokemon Scudo), grazie ai quali potrete far evolvere il vostro Applin rispettivamente in Flapple o Appletun, semplicemente assegnandogli il relativo oggetto!

Parlando delle forme e delle evoluzioni di Galar, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come far evolvere Farfetch'd in Sirfetch'd.