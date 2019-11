Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Farfetch'd in Sirfetch'd

Farfetch'd e Sirfetch'd sono due delle creature in esclusiva di Pokemon Spada. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere Sirfetch'd in Pokemon Spada e Scudo, svelandovi l'unico metodo con il quale è possibile far evolvere Farfetch'd.

Come anticipato in apertura, Farfetch'd e Sirfetch'd sono disponibili solo in Pokemon Spada. Se avete acquistato questa copia del gioco, dunque, sarete in grado di procurarveli sul campo e aggiungerli alla vostra squadra. In caso contrario, se siete in possesso di Pokemon Scudo, l'unico modo per ottenerli sarà quello di riceverli tramite scambio con un giocatore di Pokemon Spada.

È possibile catturare Sirfetch'd?

La risposta è no. Sirfetch'd non è disponibile allo stato selvatico, e potrà essere ottenuto solo come diretta evoluzione di Farfetch'd. A distanza di molti anni, infatti, con l'arrivo di Pokemon Spada e Scudo Farfetch'd sarà in grado per la prima volta di evolversi. Vediamo come fare.

Come far evolvere Farfetch'd in Sirfetch'd

Al contrario degli altri Pokemon, Farfetch'd non si evolve accumulando semplicemente punti esperienza. Esiste solo un particolare metodo per farlo evolvere in Sirfetch'd: sconfiggere tre Pokemon di fila utilizzando Farfetch'd.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, per far evolvere Farfetch'd in Sirfetch'd non vi resta che sconfiggere tre Pokemon di fila con Farfetch'd. Il modo più semplice per farlo è contro un allenatore in possesso di almeno tre Pokemon che non siano di alto livello. Una volta riusciti nell'intento, avrete ottenuto finalmente il vostro esemplare di Sirfetch'd.

Se avete bisogno di altri consigli per i due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch, non dimenticare di consultare la nostra guida introduttiva di Pokemon Spada e Scudo.