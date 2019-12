Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Linoone in Obstagoon

Obstagoon è una delle nuove evoluzioni di Galar introdotte in Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi mostriamo come ottenerla, spiegandovi tutto quello che c'è da sapere per far evolvere Linoone in Obstagoon.

Prima di tutto avrete bisogno di procurarvi un esemplare di Zigzagoon e farlo evolvere in Linoone. In alternativa, è possibile procurarsi direttamente un esemplare di Linoone e farlo evolvere in Obstagoon. Vediamo come fare.

Come catturare e ottenere Zigzagoon e Linoone di Galar

Zigzagoon è un Pokemon molto comune e semplice da trovare in Pokemon Spada e Scudo. Potete incontrarlo in gran parte della mappa, a partire dal Percorso 2 e dal Percorso 3. Una volta che lo avrete catturato, Zigzagoon si evolverà in Linoone dopo aver raggiunto il livello 20 (se avete catturato un esemplare di Zigzagoon di livello uguale o superiore al 20, si evolverà salendo di un solo livello).

In alternativa, potete procurarvi direttamente Linoone nelle Terre Selvagge, dove la creatura può apparire allo stato selvatico. Catturatelo per aggiungerlo alla vostra squadra.

Come far evolvere Linoone in Obstagoon

Linoone di Galar può evolversi in Obstagoon dopo aver raggiunto il livello 35. Da questo momento in poi, la creatura potrà evolversi in Obstagoon salendo nuovamente di livello di notte. Tutto quello che dovete fare, dunque, è fare arrivare il vostro esemplare di Linoone di Galar al livello 35, e infine farlo salire nuovamente di livello quando nel mondo di gioco è notte, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

