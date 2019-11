Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Milcery in tutte le forme di Alcremie

Milcery è una delle nuove creature di Pokemon Spada e Scudo, caratterizzato dal fatto che può evolversi in Alcremie in nove forme diverse. In questa mini-guida vi spieghiamo come far evolvere Milcery in tutte le forme di Alcremie, compresa la speciale forma Arcobaleno.

Dopo avervi spiegato come far evolvere Applin in Flapple o Appletun, di seguito vi mostriamo dove catturare Milcery e come farlo evolvere in tutte le forme di Alcremie.

Dove catturare Milcery in Pokemon Spada e Scudo

Milcery può essere catturato lungo il Percorso 4. Viaggiate a Turffield, andate verso il Centro Pokemon e fate un giro nella zona circostante in cui è presente l'erba d'orata. Da queste parti potrete incontrare un Milcery allo stato selvatico. Catturarlo non sarà difficile.

Come far evolvere Milcery in tutte le forme di Alcremie

L'evoluzione di Milcery è una delle più particolari presenti in Pokemon Spada e Scudo. Invece di farlo salire di livello, per farlo evolvere in Alcremie dovrete assegnargli un Dolce, e far ruotare il protagonista in un certo modo con la levetta sinistra. In base al tipo di rotazione, e al fatto che nel mondo di gioco sia giorno o notte, Milcery si evolverà in una delle nove forme di Alcremie, secondo il seguente schema:

Giorno (orario in-game)

Crema alla vaniglia: rotazione in senso orario

Crema di rubino: rotazione in senso antiorario

Caramello: rotazione in senso orario lunga (oltre 5 secondi)

Vortice di rubini: rotazione lunga in senso antiorario (oltre 5 secondi)

Notte (orario in-game)

Crema al matcha: rotazione in senso orario corta

Crema salata: Spin Short in senso antiorario

Crema al limone: rotazione in senso orario lunga (oltre 5 secondi)

Crema alla menta: rotazione lunga in senso antiorario (oltre 5 secondi)

Dove trovare i Dolci in Pokemon Spada e Scudo

Se vi state domandando dove trovare i Dolci da assegnare a Milcery per farlo evolvere in tutte le forme di Alcremie, vi segnaliamo che potete ottenere un dolce alla fragola ad Hammerloche, all'interno di una Poke Ball che trovate salendo le scale all'estremità destra della città. Se avete bisogno di altri Dolci, potrete ottenerne uno al giorno al Battle Cafe, affrontando l'uomo che si trova dietro al bancone.

Come ottenere la forma Arcobaleno di Alcremie

Se volete ottenere la forma Arcobaleno di Alcremie, per prima cosa dovete impostare l'ora della vostra Nintendo Switch alle 19:00. Potete farlo da Impostazioni di sistema-> Sistema-> Data e ora. Assicuratevi di deselezionare "Sincronizza orologio via Internet".

Una volta fatto, volate nella Zona Selvaggia con il vostro Milcery. Assegnategli uno dei dolci in vostro possesso e girate la levetta in senso antiorario per circa 20 secondi. Se avete fatto tutto correttamente, Milcery dovrebbe evolversi nella forma Arcobaleno di Alcremie!

Se avete bisogno di aiuto per ottenere tutte le creature del gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida ai Fossili di Pokemon Spada e Scudo.