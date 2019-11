Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Sinistea in Polteageist

Dopo avervi mostrato come catturare Riolu e farlo evolvere in Lucario, in questa mini-guida di Pokemon Spada e Scudo vi spieghiamo dove catturare Sinistea e come farlo evolvere in Polteageist.

Anche Sinistea è un Pokemon che si può evolvere solo in un modo particolare. Di seguito vi mostriamo dove catturarlo in Pokemon Spada e Scudo, e cosa bisogna fare per farlo evolvere in Polteageist.

Dove catturare Sinistea in Pokemon Spada e Scudo

Sinistea può apparire allo stato selvatico nel Bosco Brillabirinto, la stessa location in cui è possibile catturare Ponyta in Pokemon Spada. Tutto quello che dovete fare per ottenere Sinistea, dunque, è raggiungere il Bosco Brillabirinto (potete partire dalla città Ballonea, per accedere al bosco vi bastano pochi passi verso sud) e aggirarvi nell'erba alta, fino a quando non vi imbattete in un esemplare di Sinistea allo stato selvatico. A questo punto non vi resta che affrontarlo sul campo di battaglia e catturarlo.

Come far evolvere Sinistea in Polteageist

Ora che vi siete procurati un esemplare di Sinistea, per farlo evolvere in Polteageist avete bisogno di un oggetto specifico: la teiera rotta. Ne trovate una a Latermore, salendo sul tetto di un edificio (come potete vedere nel video riportato in cima, a partire dal minuto 1:35). Una volta che l'avete raccolto, provate ad assegnare la teiera rotta al vostro Sinistea: se non si evolve, significa che siete in possesso di un esemplare raro di Sinistea che si può evolvere in Polteageist solo con una teiera scheggiata!

Dove trovare la teiera scheggiata, oppure un'altra teiera rotta nel caso voleste far evolvere altri esemplari di Sinistea? Potete acquistare una e l'altra dal venditore di Latermore raffigurato nell'immagine riportata in basso. Segnaliamo però che l'inventario di questo vendor cambia ogni giorno, quindi sarete in grado di acquistare la teiera rotta o quella scheggiata solo quando andate a parlargli nel giorno in cui se la ritrova nel suo inventario.

Come procede la vostra avventura a Galar? Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come catturare Lapras e Milotic in Pokemon Spada e Scudo.