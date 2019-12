Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Snom in Frosmoth

Alcuni Pokemon di Galar si possono evolvere solo in un modo particolare, e tra queste creature rientra anche Snom. Di seguito vi spieghiamo come catturare Snom in Pokemon Spada e Scudo, e come farlo evolvere in Frosmoth nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

A proposito di metodi evolutivi particolari in Pokemon Spada e Scudo, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come far evolvere Linoone in Obstagoon. Vediamo ora come catturare Snom e farlo evolvere in Frosmoth.

Dove e come catturare Snom in Pokemon Spada e Scudo

Catturare Snom in Pokemon Spada e Scudo non è complicato. Potete incontrarlo abbastanza facilmente lungo il Percorso 8: la creatura sarà visibile sull'erba alta, quindi non vi resta che esplorare l'area fino a quando non lo incontrate, avvicinarvi ad esso per affrontarlo in combattimento e infine catturarlo, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

Come far evolvere Snom in Frosmoth in Pokemon Spada e Scudo

Snom si può evolvere in Frosmoth solo salendo di livello durante la notte, a patto che abbiate raggiunto con la creatura un livello di amicizia alto. Potete far aumentare il livello di amicizia trascorrendo del tempo con Snom al campeggio, giocando con la creatura utilizzando i vari accessori in vostro possesso, come mostrato nel video a partire dal minuto 1:05.

Come ve la state cavando con il completamento del Pokedex di Pokemon Spada e Scudo? Se avete bisogno di aiuto per catturare i mostriciattoli più rari, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come catturare Eiscue e Stonjourner.