Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Toxel nelle 2 forme di Toxtricity

Toxel è una delle nuove creature di Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerlo, e come cambiare la sua natura per farlo evolvere in entrambe le forme di Toxtricity.

Come visto per altri mostriciattoli tipo Obstagoon, l'evoluzione di Toxel avviene in modo particolare. Le due forme di Toxtricity differiscono nel colore e nelle abilità disponibili in combattimento. Vediamo come ottenerle entrambe in Pokemon Spada e Scudo.

Dove catturare e come ottenere Toxel in Pokemon Spada e Scudo

Prima di tutto avrete bisogno di un esemplare di Toxel. Ne otterrete facilmente uno alla Pensione Pokemon del Percorso 5: parlate con la donna vicino alla reception, e questa vi regalerà il suo Toxel.

Se avete bisogno di catturare altri esemplari di Toxel, potete incontrarli allo stato selvatico lungo il Percorso 7 e nelle Terre Selvagge.

Come far evolvere Toxel nelle due forme di Toxtricity in base alla sua natura

In base alla sua natura, e dopo aver raggiunto il livello 30, Toxel può evolversi nelle seguenti due forme di Toxtricity:

Toxtricity Forma Melodia se la sua natura di Toxel è: Ardita, Audace, Decisa, Birbona, Docile, Scaltra, Fiacca, Lesta, Allegra, Ingenua, Ardente, Vivace o Furba.

Toxtricity Forma Basso se la sua natura di Toxel è: Schiva, Sicura, Placida, Timida, Seria, Modesta, Mite, Quieta, Ritrosa, Calma, Gentile o Cauta.

Come cambiare la natura di Toxel

A questo punto è lecito domandarsi: come è possibile cambiare la natura di Toxel? E come si fa a capire di che natura è il nostro esemplare?

Per sapere qual è la natura del vostro Toxel, vi basta selezionare il Pokemon dal menu e controllare la penultima scheda a destra, come potete vedere nell'immagine riportata in basso. La natura del vostro Toxel sarà evidenziata in blu.

Potete provare a catturare diversi esemplari di Toxel, fino a trovarne uno la cui natura corrisponda a quella che stavate cercando. In alternativa, è possibile cambiare la natura del Pokemon usando lo strumento Menta, che sarete in grado di acquistare dopo aver sbloccato l'accesso alla Torre Lotta.