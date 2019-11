Pokemon Spada e Scudo: come far evolvere Yamask in Runerigus

Quella di Runerigus è una delle nuove evoluzioni di Galar introdotte in Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi mostriamo come ottenerla, spiegandovi come far evolvere Yamask in Runerigus nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Come avete visto nella nostra guida su come far evolvere Farfecth'd in Sirfetch'd, alcune creature di Pokemon Spada e Scudo non si evolvono con il semplice accumulo di punti esperienza. Anche per far evolvere Yamask in Runerigus bisogna seguire una procedura particolare: ve la mostriamo di seguito.

Come far evolvere Yamask in Runerigus in Pokemon Spada e Scudo

Dopo esservi procurato un esemplare di Yamask di Galar (potete incontrarlo allo stato selvatico lungo il Percorso 6), potrete avviare la procedura per farlo evolvere in Runerigus.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima, il primo requisito per far evolvere Yamask in Runerigus è che Yamask perda almeno 49 HP (punti vita) in combattimento. Per rendere le cose più semplici ed evitare che il vostro Yamask venga abbattuto con un solo colpo, potete assegnargli l'oggetto Focalnastro.

Dopo che il vostro esemplare di Yamask ha subito almeno 49 punti danno, tutto quello che dovete fare per farlo evolvere in Runerigus è posizionare Yamask in cima alla vostra formazione Pokemon, e infine andare sotto al ponte roccioso nella Conca delle Sabbie. Raggiunta la location, finalmente il vostro esemplare di Yamask si evolverà in Runerigus!

