Pokemon Spada e Scudo: come ottenere Centiskorch Gigamax da GameStopZing

Solo da GameStopZing è possibile ottenere un codice che vi permetterà di sfidare Centiskorch Gigamax in Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch, ecco come fare per ricevere e riscattare il codice gratuitamente.

Fino al 25 ottobre 2020 visitando i negozi GameStopZing riceverete un codice speciale che permetterà di ottenere un Dynacristallo speciale, grazie al quale sarà possibile incontrare e affrontare Centiskorch Gigamax in un Raid Dynamax nelle Terre Selvagge della regione di Galar di Pokemon Spada e Scudo. Per ottenere il codice non è necessario alcun acquisto, tuttavia questi saranno disponibili solo fino ad esaurimento scorte, dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi.

Codice Centiskorch Gigamax

Avviare Pokémon Spada o Scudo

Aprire il menu principale con il pulsante X e selezionare Dono Segreto

Selezionare Ricevi un Dono Segreto

Selezionare Tramite Codice Seriale/Password

Inserire il codice ottenuto da GameStopZing

Assicuratevi di salvare il gioco dopo aver ottenuto il Dono Segreto, a questo punto seguite questi passaggi per arrivare a sfidare Centiskorch Gigamax: andate alla Dynatana della Torre Diroccata, qui selezionate e usate il Dynacristallo, premete A per guardare all'interno della tana e proprio qui troverete ad attendervi Centiskorch Gigamax. Potrete affrontare il Raid Dynamax tutte le volte che volete fino alla mezzanotte del giorno di utilizzo del Dynacristallo.