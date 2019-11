Pokemon Spada e Scudo: come ottenere Cromamuleto, Ovamuleto e Catturamuleto

Se avete intenzione di completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo e collezionare tutte le varietà di Pokemon, il Cromamuleto, l'Ovamuleto e il Catturamuleto sono 3 oggetti che vi torneranno molto utili. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli nei due nuovi giochi della serie per Switch.

A cosa servono il Cromamuleto, l'Ovamuleto e il Catturamuleto? Come è possibile ottenerli in Pokemon Spada e Scudo? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come ottenere il Catturamuleto in Pokemon Spada e Scudo

Quando viene indossato, il Catturamuleto aumenta le probabilità di effettuare una cattura critica. Ottenere questo oggetto è molto semplice. Tutto quello che dovete fare è andare a Circhester, raggiungere l'Hotel sulla sinistra, entrare al suo interno, prendere l'ascensore in fondo all'ingresso per salire al secondo piano, infine entrare nella seconda stanza a sinistra. Parlate con il dottore per ricevere gratuitamente il Catturamuleto.

Come ottenere l'Ovamuleto in Pokemon Spada e Scudo

L'Ovamuleto aumenta la probabilità di ottenere delle Uova alla pensione. Per ottenerlo dovrete prima completare l'avventura principale, diventando Campioni sconfiggendo Dandel. A questo punto dovete tornare nuovamente a Circhester, raggiungere l'Hotel a sinistra, entrare al suo interno, prendere l'ascensore ed entrare questa volta nella prima stanza a sinistra. Parlate con l'ufficiale e sconfiggetelo in battaglia per ottenere in ricompensa l'Ovamuleto.

Come ottenere il Cronamuleto in Pokemon Spada e Scudo

Il Cronamuleto aumenta le probabilità di incontrare i Pokemon Shiny in Spada e Scudo. Per ottenerlo dovrete prima completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, catturando tutte e 400 le creature che popolano la regione di Galar. Dopodiché dovete tornare nuovamente a Circhester, entrare nell'Hotel a sinistra, salire al secondo piano con l'ascensore ed entrare nella seconda stanza a sinistra. Parlate con il dottore che vi ha dato il Catturamuleto: se avete completato il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, vi premierà regalandovi un Cromamuleto!

