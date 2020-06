Pokémon Spada e Scudo: come ottenere gratis un Meowth di Galar

Prosegue la promozione speciali di Pokémon Spada e Scudo, che dallo scorso 22 maggio sta regalando un mucchio di Pokémon e oggetti a tutti gli Allenatori in vista del lancio dell'espansione Isola Solitaria dell'Armatura. Scopriamo cosa c'è in serbo per la quarta settimana.

A partire da oggi 12 giugno è possibile ottenere un Meowth di Galar con l'abilità speciale Agitazione, che intimidisce i nemici impedendogli di mangiare le bacche durante la lotta! In aggiunta, ci sono anche 50 Granpepite, che possono essere vendute a un prezzo piuttosto alto nei negozi all'interno del gioco, e 100 Caramelle Esperienza L, utili per allenare al meglio i propri Pokémon!

Potete ricevere questi doni eseguendo questo passaggi all'interno del gioco (è necessaria una connessione ad internet):

Premi il pulsante X per aprire il menu principale, poi seleziona Dono Segreto ;

; Seleziona Ricevi un Dono Segreto ;

; Seleziona Tramite Internet ;

; Connettiti a internet;

Verrà visualizzata la ricerca dei doni disponibili all'interno del gioco;

Seleziona il dono che vuoi ricevere;

Una volta ricevuto il dono, i dati di gioco verranno salvati.

Ricordiamo che l'opzione Dono Segreto compare nel menu X del gioco solo dopo aver visitato per la prima volta un Centro Pokémon in Pokémon Spada e Scudo. Solitamente, è necessaria un'oretta di gioco. Segnaliamo inoltre che per ricevere gli strumenti menzionati non è necessaria un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.