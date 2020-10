Pokémon Spada e Scudo: come ottenere gratis lo speciale Pikachu con cappello di Ash

Per festeggiare l'imminente arrivo del secondo DLC di Pokemon Spada e Scudo, Le Terre Innevate della Corona, The Pokémon Company ha deciso di concedere a tutti gli allenatori la possibilità di riscattare gratuitamente PIkachu equipaggiato con uno dei cappelli storici indossati da Ash nella celebre serie animata.

Ogni Pikachu potrà essere riscattato solamente dopo che gli sviluppatori ne avranno rivelato il codice identificativo, distribuzione che verrà effettuata gradualmente sui vari canali di comunicazione della compagnia. I primi due codici sono già stati pubblicati:

P1KACHUGET è il primo, e se riscattato vi permetterà di ottenere un Pikachu che indossa il cappello originale portato da Ash nella prima serie animata di Pokémon.

è il primo, e se riscattato vi permetterà di ottenere un Pikachu che indossa il cappello originale portato da Ash nella prima serie animata di Pokémon. 1CH00SEY0U è invece il secondo codice già condiviso, e porta con sé la versione di Pikachu che abbiamo già potuto ammirare all’interno del film Pokémon Scelgo Te!

Per poter riscattare uno dei codici, sia esso già disponibile oppure non ancora pubblicato, non dovrete fare altro che avviare la vostra copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo, e seguire i seguenti passaggi:

Aprite il Regalo Misterioso che troverete all’interno del menu di gioco

che troverete all’interno del menu di gioco Selezionate Ottieni Regalo con Codice/Password

Seguite i diversi passaggi a schermo per connettervi ai servizi online del gioco e della piattaforma

del gioco e della piattaforma Inserite il codice del Pikachu che avete deciso di riscattare, e confermate la vostra scelta: il vostro Pikachu comparirà così all’interno della vostra partita

Vi ricordiamo che il secondo dlc di Pokémon Spada e Scudo, Le Terre Innovate della Corona, arriverà sul mercato il prossimo 23 ottobre, e conterrà moltissimi Pokémon leggendari.