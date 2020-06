Pokemon Spada e Scudo: come ottenere gratis uno Zaraora Cromatico

Gli allenatori di tutto il mondo sono riusciti a completare la sfida di Zaraora in Pokémon Spada e Scudo e, come promesso dagli sviluppatori, presto potranno riscattare senza costi aggiuntivi la versione cromatica della creatura sconfitta un milione di volte nei raid.

Per poter aderire a questa simpatica iniziativa non solo dovete essere in possesso di una copia di Pokémon Spada o Pokémon Scudo, ma dovete anche aver scaricato l'applicazione Pokémon Home sincronizzandola correttamente con il gioco. A questo punto è necessario depositare un Pokemon nell'app Home oppure trasferirlo tra la app e il gioco nel periodo compreso tra le ore 17:00 italiane del 17 giugno e l'1:59 dell'8 luglio (se lo avete già fatto non dovete farlo di nuovo).

Se avete seguito correttamente questi passaggi, tra il 29 giugno e il 7 luglio potrete trovare il vostro Zaraora Cromatico tra i doni misteriosi all'interno dell'applicazione Pokémon Home, pronto per essere aggiunto alla vostra collezione e trasferito in Spada e Scudo.

A proposito di modi per espandere la collezione di creature, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la posizione dei 150 Diglett di Alola sull'Isola Solitaria dell'Armatura, così da ottenere diversi Pokémon esclusivi nel DLC di Spada e Scudo.