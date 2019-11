Pokemon Spada e Scudo: come ottenere Mew con la Poke Ball Plus

Dopo avervi spiegato come catturare i Pokemon Shiny di Galar, in questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il leggendario Mew in Pokemon Spada e Scudo utilizzando la periferica Poke Ball Plus.

L'inclusione di Mew in Pokemon Spada e Scudo porta a 4 il numero totale di leggendari presenti nei due nuovi giochi della serie per Switch. Vediamo come ottenerlo e trasferirlo grazie alla Poke Ball Plus.

Come trasferire Mew dalla Poke Ball Plus

Ogni Poke Ball Plus può contenere al massimo un solo esemplare di Mew, che può essere trasferito una e una sola volta. Ciò significa che se l'avete già trasferito in Pokemon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, non sarete in grado di trasferirlo in Pokemon Spada o Scudo, nemmeno se avete eliminato il salvataggio che conteneva la creatura leggendaria. L'unica soluzione, in questo caso, è quella di acquistare una nuova Poke Ball Plus.

Per questo motivo, considerate con molta attenzione in quale gioco volete trasferire Mew.

Come ottenere Mew in Pokemon Spada e Scudo

Se siete in possesso di una Poke Ball Plus con al suo interno un Mew trsferibile, per ottenere la creatura leggendaria in Pokemon Spada o Scudo non vi resta che collegare la periferica al gioco, seguendo questi semplici passaggi:

Avviate Pokemon Spada o Scudo

Iniziate a giocare e aprite il menu con il tasto X

Dal menu, selezionate l'opzione "Dono Misterioso"

Selezionate "fai una passeggiata con la Poke Ball Plus"

Collegate la Poke Ball Plus premendo il pulsante superiore o la levetta.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, dopo aver eseguito queste operazioni otterrete un esemplare di Mew in Pokemon Spada e Scudo.

A proposito di creature bonus che potete ricevere nelle due avventure ambientate nella regione di Galar, non dimenticate di consultare la nostra mini-guida che vi spiega come ottenere Meowth, Pikachu e Eevee Gigamax. Se avete bisogno di altri consigli per i due nuovi giochi della serie per Switch, vi rimandiamo alla nostra guida introduttiva di Pokemon Spada e Scudo.