Pokemon Spada e Scudo: come ottenere Mime Jr e dove catturarlo

Se vi state domandando come procurarvi un Mime Jr in Pokemon Spada e Scudo, siete nel posto giusto: in questa mini-guida vi spiegheremo dove catturarlo e come ottenerlo tramite le Uova nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch.

Se ambite a completare il Pokedex di Pokemon Spada e Scudo, vorrete procurarvi anche un esemplare di Mime Jr. Questa creatura può essere catturata allo stato selvatico o, ancora meglio, ottenuta tramite le Uova. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove catturare Mime Jr in Pokemon Spada e Scudo

Al momento esiste solo un modo per incontrare Mime Jr in Pokemon Spada e Scudo: sperare di imbattersi in esso nelle Battaglie Raid, per poi catturarlo. Dal momento che incontrarlo nei Raid è un evento piuttosto raro, sicuramente non si tratta del metodo più rapido ed efficace per procurarselo. Per questo motivo, vi consigliamo di ottenerlo tramite le Uova.

Come ottenere Mime Jr dalle Uova

Grazie alle meccaniche di allevamento, è possibile ottenere un Mime Jr in Pokemon Spada e Scudo tramite le Uova. Per farlo dovrete far accoppiare Mr. Mime o Mr. Rime, assegnando ad esso lo strumento Bizzoaroma. Potete acquistare questo oggetto dal venditore di incensi a Hulbury.

Se non siete ancora in possesso di Mr. Mime, potete catturarne uno lungo il Percorso 10 o presso il Lago Dragofuria, la stessa location in cui è possibile catturare Ditto. Dopodiché, per procedere avrete bisogno di due esemplari di Mr. Mime di sesso opposto, o in alternativa di un Mr. Mime e un esemplare di Ditto (ricordiamo che il Pokemon trasformista può accoppiarsi con tutte le creature). Ricordatevi di assegnare a Mr. Mime il Bizzoaroma! Adesso non vi resta che lasciare i due Pokemon alla Pensione (ne trovate una lungo il Percorso 5), attendere che generino l'Uovo, portarlo con voi e camminare fino a farlo schiudere. Al suo interno troverete il vostro esemplare di Mime Jr!