Pokemon Spada e Scudo: come ottenere Pikachu, Eevee e Meowth Gigamax

Acquistando Pokemon Spada e Scudo entro una certa data e giocando a Pokemon Let's Go, è possibile ottenere le forme Gigamax di Pikachu, Eevee e Meowth nei due nuovi giochi della serie per Nintendo Switch. Vediamo come fare.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per ottenere le forme Gigamax di Pikachu, Eevee e Meowth in Pokemon Spada e Scudo.

Come ottenere Meowth Gigamax in Pokemon Spada e Scudo

Per ottenere la forma Gigamax di Meowth vi basta possedere una copia di Pokemon Spada e Scudo, ma dovrete affrettarvi: la promozione è valida solo fino al 15 gennaio 2020. Una volta che siete entrati in possesso di uno dei due giochi, per ottenere un Meowth speciale in grado di gigamaxizzarsi vi basta accedere alla funzione Dono Segreto e selezionare l'opzione "Tramite Internet".

Segnaliamo che per ricevere il Meowth speciale avrete bisogno di una connessione a Internet, e che non è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online.

Come ottenere Pikachu Gigamax e Eevee Gigamax in Pokemon Spada e Scudo

Se avete giocato a Pokemon Let's Go su Nintendo Switch, sarete in grado di ottenere le forme Gigamax di Pikachu e Eevee in Pokemon Spada e Scudo andando nelle Terre Selvagge. Più nello specifico, se avete giocato a Pokemon Let's Go Pikachu riceverete un Pikachu speciale in grado di gigamaxizzarsi, mentre se avete giocato a Pokemon Let's Go Eevee riceverete un Eevee speciale in grado di gigamaxizzarsi.

Segnaliamo inoltre che queste versioni speciali di Meowth, Pikachu e Eevee non saranno in grado di evolversi!

Alla fine quale versione avete scelto tra Spada e Scudo?