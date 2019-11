Pokemon Spada e Scudo: come ottenere tutti gli Starter in una partita

All'inizio di Pokemon Spada e Scudo bisogna scegliere uno dei tre nuovi Starter introdotti nella regione di Galar: Sobble, Scorbunny o Grookey. Ma come fare a ottenere gli altri due del corso dell'avventura? Ve lo spieghiamo in questa mini-guida.

Dal momento che nessuno dei tre Starter può essere incontrato allo stato selvatico, ottenere Sobble, Scorbunny e Grookey nell'arco della stessa partita può rivelarsi più complicato del previsto. Vediamo come farlo nel modo più semplice possibile.

Allevate il vostro Starter e scambiatelo

Un buon metodo per ottenere tutti gli Starter è quello di allevare il vostro e scambiarlo con gli altri allenatori. Per prima cosa dovrete procurarvi un Ditto a Lago Dragofuria, in modo da farlo accoppiare con il vostro Starter all'interno di una Pensione Pokemon (ricordiamo che Ditto è l'unico Pokemon in grado di accoppiarsi e generare Uova con tutte le altre creature). Se avete bisogno di aiuto per ottenere il Pokemon trasformista, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida che vi spiega come catturare Ditto in Pokemon Spada e Scudo.

Una volta che siete entrati in possesso di Ditto, lasciatelo presso una pensione insieme al vostro Pokemon Starter. Vi consigliamo in particolare di rivolgervi alla pensione vicino al Percorso 5, dove avrete modo di farvi una lunga passeggiata a piedi dopo aver lasciato i due Pokemon. Se avete accumulato un buon numero di passi, tornando nuovamente alla pensione troverete un uovo generato da Ditto e il vostro Starter: inseritelo all'interno della vostra squadra Pokemon, e tornate a camminare fino a farlo schiudere. Al suo interno troverete un altro esemplare del vostro Pokemon Starter!

A questo punto non vi resta che allevarlo, farlo salire di livello e scambiarlo con gli altri allenatori per ottenere gli starter che vi mancano. Ripetete l'operazione fino a quando non avrete ottenuto Sobble, Scorbunny e Grookey.

Tentate la fortuna con lo scambio a sorpresa

Lo scambio a sorpresa è una nuova funzione di Spada e Scudo che permette di scambiare uno dei vostri Pokemon...con uno a sorpresa messo a disposizione da un altro allenatore. Dal momento che non è possibile prevedere quale Pokemon si finirà per ricevere, si tratta a tutti gli effetti di uno scambio casuale basato sulla fortuna, perché dovrete sperare che l'altro allenatore abbia selezionato proprio la creatura che stavate cercando.

All'inizio sarà difficile ricevere con lo scambio a sorpresa i Pokemon Starter, ma con il trascorrere delle settimane le probabilità potrebbero aumentare, dato che i giocatori tenderanno ad allevare gli Starter per ottenerne nuovi esemplari con statistiche migliori, e quindi utilizzare quelli vecchi per lo scambio a sorpresa. Provateci quando avrete accumulato un buon numero di Pokemon da scambiare.

Usate due console e due copie di Spada e Scudo

Se avete un amico munito di Nintendo Switch e una copia di Pokemon Spada e Scudo (oppure se avete in casa due Switch e due copie del gioco), potete ottenere i tre Starter semplicemente trasferendoli da un salvataggio all'altro. Uno dei due giocatori (o uno dei due profili usati sulle due console) dovrà iniziare una nuova partita, scegliere uno degli Starter mancanti all'altro giocatore, arrivare al punto dell'avventura in cui è possibile effettuare gli scambi e trasferire lo Starter. Ripetete l'operazione con un nuovo salvataggio, scegliendo l'ultimo Starter mancante.

A proposito delle nuove creature di Pokemon Spada e Scudo, ricordiamo che sulle nostre pagine potete consultare la lista completa con tutte le forme e le evoluzioni di Galar.