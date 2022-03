Pokémon Spada e Scudo: come ottenere Zapdos, Moltres e Articuno Shiny

In Pokémon Spada e Scudo è possibile ottenere Zapdos, Moltres e Articuno nelle rispettive forme di Galar, varianti regionali dei leggendari mostri di Kanto. Proprio per chi ama lo schema di colore originale, però, Game Freak ha dato la possibilità di ottenere delle rare forme shiny dei tre uccelli: ecco come ottenerle.

Per fare vostri questi particolari esemplari dovete iscrivervi alle Sfide Internazionali proposte in Pokémon Spada e Scudo (a riguardo, le vendite di Pokémon Spada e Scudo hanno superato quelle di Oro e Argento). Per farlo, aprite il gioco ed entrate nel menu VS, selezionando la modalità Stadio Lotta; proseguite quindi verso Competizioni Online e cercate Competizioni Ufficiali. Va fatto notare che le finestre temporali per Articuno e Zapdos sono già finite, essendo avvenute rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo. Tuttavia, c'è ancora tempo per iscriversi alla sfida di aprile e ottenere così Moltres, l'ultimo mostro del trio: infatti potrete registrarvi dal 31 marzo al 14 aprile, partecipando ad almeno tre battaglie nei tre giorni di lotta, dal 15 al 17 aprile, per ricevere il Pokémon.

Una volta conclusasi la sfida, potrete reclamare il premio nel menu Stadio Lotta, sotto Dono Segreto. Non è importante vincere, vi basterà combattere con altri giocatori. A proposito dei mostri tascabili, nel nuovo Pokémon Scarlatto e Violetto i modelli e le texture saranno migliorati rispetto a Spada e Scudo.