Pokémon Spada e Scudo: come ottenere Zarude gratis con GameStopZing

The Pokémon Company e GameStopZing hanno ben pensato di fare un nuovo regalo a tutti i giocatori di Pokémon Spada e Scudo sotto forma di un Pokémon nuovo di zecca. Siete interessati alla promozione? Allora seguite questi semplici passi!

The Pokémon Company e GameStop stanno regalando a tutti gli Allenatori di Spada e Scudo il Pokémon Zarude, una creatura misteriosa di tipo Buio/Erba introdotta con l'ottava generazione. Se volete aggiungerlo alla vostra collezione, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e seguire le istruzioni a schermo.

Per prima cosa dovete inserire il vostro indirizzo email nel form (deve essere la stessa email associata al vostro account GameStopZing, altrimenti non potrete ricever il codice). Una volta fatto ciò, spuntate la casella per accettare il trattamento dei dati per finalità di marketing e cliccate sul pulsante Invia. Dopodiché, non dovrete far altro che attendere fino ad un massimo di sette giorni affinché il codice vi venga inviato nella vostra casella di posta, per poi riscattarlo in Pokémon Spada o Scudo.

Tenete presente che per aderire all'iniziativa è necessario essere iscritti al programma GSZ+ ed aver prestato il consenso marketing. Se non siete ancora iscritti potete farlo a questo indirizzo.