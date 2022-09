Pokemon Spada e Scudo: come sbloccare Lucario di Ash, Genesect, Volcanion e Marshadow

Continua la distribuzione dei codici di Pokemon Spada e Scudo per sbloccare nuovi Pokemon gratis, a settembre i giocatori possono ricevere Lucario di Ash, Genesect, Volcanion e Marshadow. Ecco come fare per ottenere ben quattro nuovi Pokemon.

Per ottenere Lucario di Ash vi basterà digitare il codice HAD0UW0CATCH nel menu principale utilizzando la funzione Dono Segreto, seguendo questi semplici passaggi:

Dal menu principale di Pokemon Spada o Pokemon Scudo selezionate la voce Dono Segreto, poi Ricevi un Dono Segreto e successivamente selezionate l'opzione Tramite Codice/Password, adesso digitate il codice HAD0UW0CATCH (tutto maiuscolo e senza spazi) e al termine dell'operazione riceverete Lucario di Ash. Ricordatevi di salvare la partita per non dover ripetere la procedura in un secondo momento. Il codice è valido fino al 29 settembre, oltre questa data non sarà più possibile ottenere Lucario di Ash.

I codici per Genesect, Volcanion e Marshadow sono invece disponibili unicamente da GameStop, vi basterà andare in un negozio GameStop entro il 30 settembre per ricevere il codice che vi permetterà di ottenere i tre Pokemon in questione in Pokemon Spada o Pokemon Scudo. Non c'è bisogno di effettuare alcun acquisto in negozio, i codici sono disponibili solamente fino ad esaurimento scorte, dunque affrettatevi prima che sia troppo tardi.