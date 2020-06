Pokemon Spada e Scudo: come sbloccare gli Starter con le abilità nascoste

Grookey, Scorbunny e Sobble con abilità nascoste? Non è più un sogno, finalmente è possibile ottenere le versioni speciali dei tre Starter di Pokemon Spada e Scudo semplicemente utilizzando Pokemon Home. Ecco come fare!

La prima cosa da fare ovviamente è scaricare Pokemon Home su Nintendo Switch da Nintendo eShop e sul vostro smartphone (compatibile con iPhone iOS e Android) da App Store o Google Play, fatto questo seguite questi semplici passaggi:

Grookey, Sobble e Scorbunny con abilità nascoste

Trasferite un Pokemon da Pokemon Home per smartphone a Pokemon Home per Switch

Avviate l'app Pokemon Home sul vostro smartphone e selezionate il Menu Principale

Spostatevi su Dono Segreti e successivamente su Regali

Evidenziate i Pokemon Starter

Fatto questo Scorbunny, Grookey e Sobble verranno importati in Pokemon Home e a questo punto potrete trasferirli facilmente in Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch. Completata la procedura i tre Starter godranno di abilità nascoste con vari bonus durante i combattimenti.

Sicuramente utile per affrontare al meglio le nuove insidie di Isola dell'Armatura, il primo DLC di Pokemon Spada e Scudo disponibile dal 17 giugno. Tramite Dono Segreto potrete ottenere gratis anche Ponyta di Galar per un periodo limitato, altro regalo davvero molto interessante.