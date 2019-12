Pokemon Spada e Scudo: come trovare i Pokemon Cromatici più facilmente

Dopo avervi mostrato come catturare i Pokemon Shiny di Galar, in questa mini-guida vi spieghiamo come aumentare le vostre probabilità di incontrare e ottenere i Pokemon Cromatici in Pokemon Spada e Scudo, sia nella loro forma con le stelline che in quella con i quadratini.

Come visto in Pokemon GO e Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, anche in Pokemon Spada e Scudo è possibile imbattersi nei Pokemon Cromatici (Shiny). Queste creature sono identiche alle controparti normali: hanno le stesse statistiche e le stesse abilità, e l'unica differenza consiste nella colorazione del Pokemon, dunque nella sua presentazione estetica.

Nei due nuovi capitoli della serie è stata introdotta un'ulteriore novità. I Pokemon Cromatici, infatti, possono presentarsi a loro volta in due varianti: una in cui la creatura è circondata da stelline, e l'altra in cui è circondata da quadratini. Quante sono le possibilità di incontrarli e catturarli? Come è possibile aumentare queste chance? Ve lo spieghiamo di seguito.

Qual è la probabilità di incontrare Pokemon Cromatici in Spada e Scudo?

La probabilità base di incontrare Pokemon Cromatici in Spada e Scudo è di 1 su 4096. Nel momento in cui ne incontrate uno, a seguire ci saranno le seguenti probabilità che il Pokemon sia di tipo "stelline" o "quadratini":

Cromatici con "stelline"

15 su 16: a seguito di nascita da uovo, Raid o incontro di Pokemon visibile sulla mappa

1 su 16: a seguito di incontro casuale nell'erba alta

Cromatici con "quadratini"

15 su 16: a seguito di incontro casuale nell'erba alta

1 su 16: a seguito di nascita da uovo, Raid o incontro di Pokemon visibile sulla mappa

Come aumentare le probabilità di incontrare Pokemon Cromatici in Spada e Scudo

Incontrare i Pokemon Cromatici è tutt'altro che semplice. Per fortuna, adottando una serie di metodi è possibile aumentare le vostre chance di incontrarli e catturarli. Vediamo come fare.

Ottenere il Cromamuleto

Uno dei metodi più efficaci è quello di procurarsi e utilizzare il Cromamuleto. Equipaggiando questo oggetto, infatti, aumenterete del 300% le probabilità di incontrare i Pokemon Cromatici in Spada e Scudo, portandola a 1 su 1365,33.

Come vi abbiamo già spiegato sulle nostre pagine, per sbloccare il Cromamuleto è necessario completare il Pokedex di Galar, e poi andare a parlare con il dottore che si trova all'Hotel di Circhester.

Usare il metodo delle Catene

Anche in Pokemon Spada e Scudo si può sfruttare il metodo delle catene per aumentare le probabilità di incontrare i Pokemon Shiny. A differenza dei giochi precedenti, in cui era necessario catturare Pokemon della stessa specie consecutivamente, per formare una catena in Pokemon Spada e Scudo basterà incontrarli. I due giochi, infatti, terranno conto del numero di esemplari incontrati per ogni specie nel corso dell'avventura, innalzando di volta in volta le probabilità di incontrarne la relativa versione Cromatica secondo questo schema:

50 incontri

1 su 2048

con Cromamuleto: 1 su 1024

100 incontri

1 su 1365

con Cromamuleto: 1 su 819.2

200 incontri

1 su 1024

con Cromamuleto: 1 su 682.6667

300 incontri

1 su 819.2

con Cromamuleto: 1 su 585.1429

500 incontri

682.6667

con Cromamuleto: 1 su 512

Dato che il metodo della catena è stato semplificato in Pokemon Spada e Scudo, vi consigliamo di sfruttarlo al massimo per aumentare le vostre chance di incontrare i Pokemon Shiny, in particolare nell'endgame. Una volta che avrete ottenuto anche il Cromamuleto, inoltre, le cose si faranno ancora più semplici.

Usare il metodo Masuda per le Uova

Il metodo Masuda è un'ottima alternativa al metodo delle catene. Consiste nell'affidare a una Pensione due Pokemon provenienti da due giochi di lingue differenti. In questo modo, dall'Uovo che nascerà dai due Pokemon esisterà la seguente probabilità che si schiuda un Pokemon Cromatico:

1 su 682.7 senza Cromamuleto

1 su 512 con Cromamuleto

Anche in questo caso, essere in possesso di un Cromamuleto vi offrirà maggiori chance di ottenere Pokemon Cromatici. Nella fattispecie, facendo accoppiare due Pokemon con il metodo Masuda avrete la stessa probabilità di trovare un Pokemon Shiny dopo una catena di 500 incontri, obiettivo quest'ultimo che richiede sicuramente molto più tempo. Se volete ottenere creature cromatiche nel modo più veloce possibile, dunque, vi consigliamo di optare per il metodo Masuda.

Come procede la vostra caccia ai Pokemon Cromatici in Pokemon Spada e Scudo? Quale metodo state usando per trovarli? Fatecelo sapere nei commenti.