Pokemon Spada e Scudo: come trovare e sconfiggere Mewtwo nel Raid

In occasione del Pokemon Day 2020, fino al 2 marzo sarà possibile incontrare e affrontare Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare la creatura, e come prepararvi al meglio per sconfiggerlo nel Raid.

Fino al 2 marzo i giocatori di Pokemon Spada e Scudo potranno affrontare Mewtwo nei Raid Dynamax. Precisiamo che il Pokemon non potrà essere catturato, ma che sconfiggendolo sarà possibile ricevere numerose ricompense come Caramelle, Pepite, Capsule Abilità, Tappi d'argento, Assorbisfera, Fiammosfera e altro ancora.

Vediamo tutto quello che c'è da sapere per trovarlo e sconfiggerlo nel Raid.

Dove trovare Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo

Purtroppo non esiste un punto preciso della mappa in cui è possibile incontrare con certezza Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo. Questa creatura leggendaria, infatti, potrà essere affrontata solo nei Raid Dynamax, allo stesso modo degli altri Pokemon che sono stati resi disponibili in passato.

Tutto quello che dovete fare per incontrare Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo, dunque, è esplorare le Terre Selvagge e interagire con le Tane (quelle da cui fuoriesce una colonna di luce rossa), finché non vi imbattete nella creatura leggendaria. Ricordiamo che Mewtwo potrà essere incontrato nei Raid Dynamax solo fino al 2 marzo: affrettatevi a cercarlo!

Trucchi e consigli per battere Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo

L'esemplare di Mewtwo che incontrerete nei Raid Dynamax sarà di livello 100, e sconfiggerlo sarà tutt'altro che semplice. Per questo motivo, prepararsi al meglio e adottare le strategie giuste sarà di fondamentale importanza per avere la meglio del Raid. Ecco alcuni consigli da seguire durante il combattimento contro Mewtwo.

Migliori Pokemon attaccanti

Prima di tutto è essenziale schierare i Pokemon giusti. Mewtwo è debole agli attacchi Coleottero, Buio e Spettro, quindi far scendere in campo Pokemon di questo tipo è sempre una buona idea.

Nello specifico, i Pokemon più efficaci da usare contro Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo sono i seguenti:

Grimmsnarl

Necrozma Ali dell'Aurora

Marshadow

Dragapult

È invece sconsigliato usare Eternatus: anche se è molto potente, questo Pokemon è debole agli attacchi di Mewtwo, quindi evitate di schierarlo nel Raid!



Comunicare con i vostri compagni di squadra

Mewtwo del Raid Dynamax di Pokemon Spada e Scudo è uno degli avversari più ostici che si siano mai visti nella serie. È praticamente impossibile batterlo da soli o in compagnia di giocatori casuali senza pianificare una strategia. Per questo motivo, il nostro consiglio è di trovare dei compagni di squadra che facciano al caso vostro, e con i quali potete comunicare per elaborare tattiche vincenti.

Usate Provocazione per bloccare le mosse potenziante

Mewtwo può usare diverse abilità per potenziarsi, e rendersi così ancora più pericoloso. Dopo aver abbattuto i suoi scudi, sfruttate la mossa Provocazione per impedirgli di usare queste abilità di potenziamento per 3 turni.

Usate Frantumanima per abbassare il suo attacco speciale

Frantumanima di Grimmsnarl ha l'effetto di abbassare l'attacco speciale di Mewtwo, e può rivelarsi di grande utilità per aiutare i vostri compagni di squadra a sopravvivere a questi attacchi. Sfortunatamente, questo effetto non entrerà in azione finché gli scudi di Mewtwo non saranno abbassati.

Evitate gli attacchi con Spettrotuffo

La mossa Spettrotuffo di Dragapult gli consente di evitare gli attacchi per un turno completo. Anche Mimikyu può usare questo attacco, ma la sua bassa resistenza lo rendono un Pokemon difficile da usare in questa battaglia.

Voi siete già riusciti a sconfiggere Mewtwo in Pokemon Spada e Scudo? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. Ricordiamo inoltre che durante il Pokemon Day 2020 sarà possibile catturare Mewtwo Corazzato in Pokemon GO.