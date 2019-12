Pokémon Spada e Scudo: è cominciata la prima gara online, 'Galar l'Esordio'

All'una della scorsa notte è ufficialmente cominciata la prima Gara Online di Pokémon Spada e Scudo intitolata Galar: l'esordio, alla quale possono partecipare tutti i giocatori che hanno effettuato l'iscrizione nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 5 dicembre.

Galar: l'esordio prevede delle lotte in singolo con le creature ottenute in Pokémon Spada e Scudo, sulla base delle seguenti regole:

Alcuni Pokémon speciali non saranno ammessi;

La Squadra Lotta dovrà essere composta da un numero di Pokémon che va da tre a sei;

Tutti i Pokémon in gara verranno portati automaticamente al livello 50 per la durata di ogni sfida.

Durante la gara i partecipanti possono ingigantire i propri Pokémon con il Dynamax o addirittura fargli cambiare aspetto con il Gigamax. Gli effetti di questi fenomeni dureranno solamente per tre turni, quindi dovranno pianificare a dovere le proprie mosse.

La gara terminerà ufficialmente alle ore 00:59 di lunedì 9 dicembre. Per partecipare, bisogna premere il pulsante X per aprire il menu principale, scegliere VS, Stadio Lotta e poi Gare Online. Non è necessario registrarsi al Pokémon Global Link, servizio prossimo al pensionamento, ma è obbligatorio un abbonamento a Nintendo Switch Online. Buona fortuna!