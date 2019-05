Pokemon Spada e Scudo: dalla community arriva il concept dei Joy-Con

L'utente di Reddit conosciuto come Dontachme ha provato a stemperare l'hype per l'uscita di Pokemon Spada e Scudo su Switch realizzando dei concept fan made di Joy-Con con i colori che caratterizzano le principali tipologie di Sfere Poké utilizzate dagli Allenatori di tutto il mondo.

Traendo ispirazione dalle numerose Poké Ball delle diverse generazioni di Pokemon, il fan Nintendo che attende con ansia la commercializzazione del nuovo kolossal di Game Freak ha così creato il concept di quattro coppie di controller Joy-Con che non sfigurerebbero affatto in un ipotetico bundle Switch dedicato a Pokemon Spada e Scudo.

Cosa ne pensate di questi Joy-Con? Vi piacerebbe utilizzarli per affrontare le sfide della nuova avventura di The Pokemon Company in esclusiva su Nintendo Switch? Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che nella seconda metà di giugno riceveremo finalmente delle nuove informazioni su Pokemon Spada e Scudo grazie all'esclusiva concessa da Game Freak alla redazione della rivista nipponica CoroCoro Ichiban.

A ogni modo, di recente gli sviluppatori hanno confermato la presenza di un modulo ingame che ci permetterà di personalizzare gli Allenatori, modificandone liberamente l'aspetto, gli accessori e i capi di vestiario attraverso la naturale progressione dell'esperienza di gioco.