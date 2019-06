Pokemon Spada e Scudo in compagnia di Cydonia a Chiara: replica del Q&A del 13 giugno

Cydonia e Chiara tornano a parlarci di Pokemon Spada e Pokemon Scudo, in una ricchissima sessione di Q&A trasmessa direttamente dalla città di Los Angeles, in occasione dell'E3 2019.

I due noti volti di Pokemon Millenium, hanno infatti soddisfatto tutte le curiosità degli utenti nel corso di un interessante diretta Twitch, andata in onda nel corso della serata di giovedì 13 giugno. Se vi siete persi l'appuntamento, non temete: potete infatti recuperarlo tramite la replica integrale che trovate direttamente in apertura a questa news! Protagonisti assoluti della sessione di "Ask me Anything" sono state le due prossime iterazioni della saga videoludica delle creature Game Freak.

Pokemon Spada e Pokemon Scudo sono infatti stati tra i protagonisti della presenza della Casa di Kyoto alla fiera losangelina. Sullo showfloor dell'evento è stato infatti possibile provare una prima demo di gioco, mentre la postazione del Nintendo Treehouse ha dato la possibilità di dare uno sguardo ad una ricca sessione di gameplay di Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Dopo le novità del Pokemon Direct pre E3, i due titoli hanno dunque avuto modo di svelare ulteriormente le dinamiche di gioco che li caratterizzeranno.



In chiusura, vi ricordiamo che Pokemon Spada e Pokemon Scudo esordiranno su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre: non ci resta dunque altro da fare che augurarvi una buona visione!